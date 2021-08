Parlamentarzyści z PO byli dziś w Chełmnie. Spotkali się z mieszkańcami. Zobaczcie zdjęcia

Tadeusz Zwiefka mówił o tym, że chcieliby, by Polska wróciła do pozycji lidera wśród państw UE.

- Zająć miejsce to, które dziś powinniśmy zajmować, po wyjściu Wielkiej Brytanii, obok Niemiec i Francji, stać się trzecim najważniejszym państwem w Unii Europejskiej. Na nowo to osiągnąć będzie to 10, 20, a może 50 razy trudniejsze niż praca u podstaw, którą wykonywaliśmy od 2004 roku, kiedy nas jeszcze tam nie znali i musieliśmy się tam zaprezentować. Wydaje się, że uczyniliśmy to dobrze. Politycy sami mogą sobie gadać i gadać, a sprawczość jest uzależniona od tego, jak współpracujemy z obywatelami kraju, stąd idea tych spotkań.