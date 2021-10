Pasażerowie komunikacji miejskiej w Grudziądzu: - Autobusy pełne. Większość nie nosi maseczek! Gdzie są służby?!

Sprawa nienoszenia maseczek w środkach komunikacji miejskiej wraca jak bumerang. Grudziądzanie, którzy stosują się do tego obowiązku, bulwersują się na tych którzy totalnie go lekceważą. - Autobusy są pełne pasażerów. Młodzież jeździ do szkół, ale maseczek nie nosi. Jestem zaszczepiona, ale mimo tego zakładam maseczkę wsiadając do pojazdu - podkreśla Czytelniczka "Pomorskiej". - Czwarta fala się rozpędza, a ludzie nic sobie z tego nie robią.