Paszporty w Kujawsko-Pomorskiem 2021. Jakie są kolejki i kto dostanie dokument ze zniżką?

Boom na paszporty w regionie trwa. Ze względu na pandemię koronawirusa nadal trzeba rezerwować terminy wizyt. W Bydgoszczy pierwszy wolny przypada 10 września, we Włocłwku - 16 września, a w Toruniu - 11 października.

Każda osoba składająca wniosek o paszport, może być SMS-em lub mailem powiadomiona, że jej dokument jest już gotowy. To nic nie kosztuje. Składając wniosek musimy tylko zostawić swój numer telefonu albo adres mailowy. By dostać SMS-a lub maila z informacją o tym, że paszport już czeka na odbiór, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Otóż we wniosku należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, które podaliśmy. Potem już można się spodziewać SMS-a z informacją: "Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)" lub emaila "Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek". Można podać zarówno numer telefonu, jak i maila.