Patriotyczny konkurs dla sołectw. W nagrodę są wycieczki dla całych rodzin

- Dziękuję 26 sołectwom, które zgłosiły się do konkursu w ubiegłym roku. Każde otrzymało nagrodę w postaci wyjazdu do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, skorzystało z niej ponad tysiąc osób – przypomniał Mikołaj Bogdanowicz. - Zachęcam do udziału w drugiej edycji tego konkursu. Wysyłam informację do sołtysów, ale też proszę o wsparcie ich inicjatyw samorządy, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, szkoły i parafie. Im więcej partnerów, tym wyżej będzie to oceniane.