Kujawsko-Pomorskie. Tyle kosztują grzyby świeże, suszone, marynowane. Można też kupić grzybnię Agnieszka Romanowicz

Podgrzybki rosną w lasach sosnowych, liściastych i mieszanych, borowiki pod sosnami i świerkami, pod dębami i bukami. Koźlarze pod topolami, brzozami, osikami i grabami, maślaki najczęściej rosną w trawach w lasach iglastych. W tym roku nie brakuje grzybów. Sprawdziliśmy, ile kosztują suszone, świeże, marynowane i sama grzybnia. Zobaczcie w naszej galerii. Pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

Grzybobranie jest w pełni. - W Borach Tucholskich jest więcej grzybiarzy niż zwierzyny – żartują mieszkańcy. To okazja do zarobku, bo grzyby trzymają cenę. Sprawdziliśmy, ile można zarobić na suszu i grzybach świeżych. I co zrobić, jeśli ktoś chce mieć grzyby, ale w pobliżu nie rosną?