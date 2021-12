Patryk Tomaszewski: - Każda władza chciałaby mieć media po swojej stronie i słabą opozycję

- Mało rządzącym "wojenek” z prawie wszystkimi sąsiadami, że musieli jeszcze uderzyć w amerykański kapitał w Polsce, czyli w TVN? Po co?

- Możemy potraktować sejmowe uchwalenie “lex TVN” jako przesunięcie orbity tematów wewnętrznych, jak sprawy związane z gospodarką, inflacją i przerzucenie ich na temat jednak “wojenki” ze Stanami Zjednoczonymi, bo już amerykańscy politycy wypowiadają się na ten temat. Pewnie cała sprawa skończy się tym, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze tej ustawy. Czyli mamy więcej dyskusji, emocji i nerwów niż waga tej sprawy.

- “Lex TVN” przeszedł błyskawicznie przez Sejm po to, by przykryć wiadomości z tamtego dnia: kłamstw BOR wokół wypadku premier Beaty Szydło, drakońskich podwyżkach cen gazu i prądu zapowiadanych na 2022 rok?

- Nie widzę innych politycznych powodów. Ustawa, jak powiedziałem, prawdopodobnie nie zostanie podpisana przez prezydenta, ale będzie jeszcze długo procedowana. Z punktu widzenia naszych dzisiejszych relacji międzynarodowych sygnalizowane otwarcie “frontu walki” ze Stanami Zjednoczonymi ma niewielki sens. Ostatecznie wszystko skończy się wielką burzą w szklance wody, co oznacza, że musimy szukać innych przyczyn politycznych. Najbardziej jawią się właśnie te związane z podwyżkami oraz z wysoką inflacją.