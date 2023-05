Patryk Urbański zwycięzcą kwietniowej edycji rankingu "Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim

Urbański po raz drugi okazał się lepszy od gromady napastników i pomocników z klubów województwa kujawsko-pomorskiego.

Stoper Zawiszy strzelił w ubiegłym miesiącu cztery gole. Najpierw w meczu przeciwko Bałtykowi Gdynia (5:1) pewnie wykorzystał rzut karny. Popisem był mecz wyjazdowy z KP Starogard Gdański. Urbański najpierw posłał piłkę do bramki popisując się celną główką już w pierwszej akcji spotkania. Jeszcze ważniejszy był drugi gol strzelony w doliczonym czasie gry z rzutu wolnego, który zapewnił niebiesko-czarnym zwycięstwo 2:1. Czwarty gol znowu wykorzystany karny, tym razem przeciwko rezerwom Pogoni Szczecin w meczu wygranym 2:1.

Na podium uplasowali się jeszcze czwartoligowcy: Kamil Nowicki, Oskar Furst i Wiktor Mrówczyński, którzy strzelili po pięć goli, ale ich trafienia mają niższy przelicznik i stąd niższa lokata w rankingu

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.