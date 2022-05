Paweł Abratkiewicz nowym trenerem głównym kadry łyżwiarzy szybkich

Abratkiewicz przez ostatnich dwanaście lat pracował z reprezentacją Rosji, gdzie odnosił duże sukcesy prowadząc zawodniczki do medali m.in. igrzysk olimpijskich, czy mistrzostw świata. W Polsce też chce wprowadzić panczenistów na wyższy poziom.

– Trzeba sobie wyznaczyć cele, do których będziemy dążyć. Gdy zaczynałem pracę w Rosji to nie wyglądało aż tak kolorowo i trzeba było kilku lat, żeby osiągnąć pierwsze sukcesy. Dlatego tutaj jest potrzebny wszystkim czas, ale też świadomość zawodników, co chcą osiągnąć. Myślę, że to jest bardzo ważne i będziemy starali się uświadomić im, na czym polega ta praca i jakie cele sobie stawiamy. Rozmawialiśmy kilka razy o moim powrocie, ale nie mogłem się deklarować, bo byłem związany tam z kontraktem. Wszystko się tak złożyło, że w końcu dogadaliśmy się i chyba dobrze – dodaje.