Paweł Fajdek zmienił klub. Teraz będzie reprezentował AZS AWF Katowice

– Bardzo cenię sobie współpracę z Agrosem Zamość. Bez wątpienia bez tego klubu nie byłbym w miejscu, w którym dziś jestem. Bardzo za to dziękuję. Miesiąc temu zostałem ambasadorem województwa śląskiego i Stadionu Śląskiego, więc postanowiłem też zmienić klub. Teraz zaczynam nowy etap i cieszę się, że udało nam się ustalić wspólne cele, które postaramy się realizować jak najdłużej – mówi Fajdek.

Fajdek przez wiele lat był wierny barwom Agrosu Zamość. W 2008 roku, mając 18 lat, przeniósł się do klubu z Zamościa z macierzystego Zielonego Dębu Żarów, który popadł w kłopoty finansowe .

– Przechodząc do nas, Paweł staje się jednocześnie twarzą uczelni i klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że dołącza do grona tak znakomitych zawodników, jak choćby inni lekkoatleci: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, czy Ewa Swoboda – mówi Krzysztof Nowak, dyrektor AZS AWF Katowice.

Paweł Fajdek, choć nigdy nie reprezentował barw żadnego z klubów AZS, jest bardzo mocno związany z Akademickim Związkiem Sportowym. Jako złoty medalista czterech kolejnych uniwersjad – w Shenzen, Kazaniu, Gwangju i Tajpej – na zawsze przeszedł do historii światowego sportu akademickiego. Głównym Sponsorem Akademickiego Związku Sportowego jest Grupa LOTOS, a działalność AZS wspiera Ministerstwo Sportu.

– Już kilka lat temu robiliśmy rozeznanie pod kątem przenosin Pawła do naszego klubu, ale dopiero teraz udało się pomyślnie to przeprowadzić. Fajdek stał się również twarzą województwa śląskiego i Stadionu Śląskiego, a w tym rejonie jesteśmy najsilniejsi. Negocjacje były bardzo krótkie. Umowa ma obowiązywać przez najbliższe pięć lat – dodaje Nowak.

31-letni Fajdek w przyszłym roku zamierza spełnić swoje wielkie marzenie – zdobyć medal olimpijski. Do tej pory, choć startował w igrzyskach olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro, nie udało mu się spełnić tego celu. Okazuje się, że transfer do AZS AWF Katowice może dla niego oznaczać także powrót na studia. – Paweł jest absolwentem studiów licencjackich i będziemy go gorąco namawiać na któryś z naszych siedmiu kierunków – mówi Nowak.

– Mówi się, że AZS AWF Katowice to klub mistrzów, wiec dołączyłem i ja – dodaje Fajdek, który barwy nowego klubu ma reprezentować już podczas startujących w najbliższy piątek lekkoatletycznych mistrzostw Polski.