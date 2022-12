Paweł Korzeniowski uczy pływać dzięki e-platformie Moniki Pyrek

– Nasze wspólne ćwiczenia pozwalają oswoić się z wodą, przełamać pierwszy strach i zacząć uczyć się pływania – mówi pięciokrotny olimpijczyk Paweł Korzeniowski. – W kilku prostych krokach, które mogą wspólnie przeprowadzać całe rodziny, zaczynamy przygodę z pływaniem. Ważne jest, by dzieci miały z tego jak najwięcej radości, stąd nasze ćwiczenia często zawierają elementy zabawy – dodaje mistrz, który prezentuje, wraz z innymi gwiazdami, zupełne podstawy, jak oswajanie z wodą, naukę oddychania, czy nurkowania.

E-platforma to idealne wprowadzenie do wielu dyscyplin sportowych i przede wszystkim okazja do wspólnej aktywnej zabawy. Mistrzowie przeprowadzają ciekawe treningi i sami prezentują, jak wykonywać ćwiczenia z danej dziedziny. Wystarczy tylko je odtworzyć i wspólna zabawa może się rozpoczynać!

Ale e-platforma to nie tylko filmy instruktażowe, to kopalnia pomysłów na aktywność dla całej rodziny. Można na niej znaleźć wiele bardzo ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, nie tylko stricte sportowych. Między innymi są zestawy gier i zabaw, gotowe aktywne łamigłówki do ściągnięcia, planszówka, zestawy zabaw na plaży, szerokie info o przepisach drogowych na rolki, rower, wrotki, a także zasady zachowania nad wodą, instruktaż jazdy na deskorolce. Naukę gry w badmintona, naukę gry w tenisa z Klaudią Jans-Ignacik, ćwiczenia jogi dla maluszków. Regularnie dodawane są także kolejne sporty, które przybliżają młodym ludziom gwiazdy, jak choćby wybitny reprezentant Polski w siatkówce Piotr Gruszka, czy lekkoatletyczny medalista mistrzostw świata Marek Plawgo.