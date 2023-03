Paweł Rajewski: - Wszystko wskazuje na to, że ten wirus pozostanie na zawsze

W Polsce pierwsze zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 odnotowano 4 marca 2020 roku. W Kujawsko-Pomorskiem - 17 marca. Jak pan dzisiaj wspomina tamten czas?

Na początku pandemii sądziliśmy, że koronawirus do nas nie dotrze, tak jak nie dotarły inne koronawirusy odzwierzęce SARS-CoV-1 czy MERS. Jednak tak się nie stało. Dotarł w marcu 2020 roku. Wcześniej widzieliśmy, co się dzieje w Wuhan, potem we włoskim Bergamo. Pacjenci umierali na ulicach, umierali też pracownicy ochrony zdrowia, dlatego wtedy był konieczny lockdown, czyli nic innego tylko gra na czas. Po to, aby poznać wroga, przeszkolić personel, stworzyć odpowiednią ilość miejsc dla bezpiecznego izolowania chorych, doposażyć szpitale w środki ochrony indywidualnej - kombinezony, maseczki, rękawice. Wówczas nie było jeszcze leków - nie marząc już, o szczepieniach. Na początku pandemii był również problem z testami wykrywającymi SARS-CoV-2. Liczba miejsc, gdzie można je było wykonać była ograniczona, a czas oczekiwania na wynik znacznie dłuższy niż jest to obecnie. Więc musiała być ta gra na czas…