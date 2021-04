Pchli targ we Włocławku - kwiaty i sadzonki, długie kolejki do bramek [zdjęcia]

Dobra aura sprzyja włocławianom - do wejścia na Pchli Targ we Włocławku ustawiały się w niedzielę długie kolejki. Na targowisku oferowano przede wszystkim sadzonki kwiatów oraz drzew ozdobnych i owocowych - pasjonaci działek i ukwieconych balkonów mieli w czym wybierać. Zobacz zdjęcia z Pchlego Targu.

Pchli Targ we Włocławku - wideo z drona

Niedzielna pogoda sprzyjała, więc chętnych na zakupy na Pchlim Targu we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego nie brakowało. Co oferowano? W niedzielę dominowały kolory - na wielu stoiskach można było kupić sadzonki kwiatów - dominowały bratki w cenie ok. 2 złote. Handlowcy oferowali także sadzonki drzew ozdobnych. Kupić można było m.in. piękne sosny i tuje bonsai w cenie 300-600zł. Nie brakowało oczywiście stoisk z odzieżą, meblami, rowerami, słodyczami, chemią niemiecką i starociami.

Warto dodać, że służby ochrony czuwały, by na placu targowym znajdowała się odpowiednia liczba osób, stąd kolejki do bramek, by dostać się na Pchli Targ. Ceny produktów na Pchlim Targu we Włocławku Coca cola zgrzewka - 12 zł

Wymiana gier na konsole PS 3 / PS 4 / PS 5, Xbox 360, Xbox One - 20 zł + różnica w cenie

Kotła na ekogroszek - 6000 - 10000 zł (wycena indywidualna)

Bombonierki brandy - 5 zł

Bombonierki Toffifee - 5 zł

Leszcz - 10 zł/kg

Karaś - 13 zł/kg

Miód - 25 zł

Niemiecki płyn do prania 5,6 l - 28 zł

Niemiecki płyn do płukania 3 l - 14 zł

Niemiecki proszek do prania 10 kg - 33 zł

Niemiecki płyn do mycia naczyń 1 l - 7 zł

Mydło antybakteryjne 5 l - 30 zł

Zgrzewki papieru toaletowego - biały, zielony, różowy: 10-20 zł

Firanki - 40 zł

Margaryna Rama - 1,5 zł

Ceny warzyw i owoców na Pchlim Targu we Włocławku Truskawki 28 zł / kg

Winogrona różne rodzaje - 2,50 - 6,50 zł

Jabłka różne rodzaje od 2 zł do 5 zł /kg

Włoszczyzna 3,50 zł - 4 zł

Sałata 2 zł -4 zł

Gruszki 3zł - 6 zł /kg

Marchew 2 zł /kg

Papryka 12 zł/kg

Mandarynki 3,50 zł - 4 zł /kg

Cytryny - 4zł /kg

Pomarańcze - 2 zł - 4 zł /kg

Buraki 2 zł/kg

*Ceny podane przez nas są orientacyjne i przykładowe z niektórych stoisk. Co zmieniło się w związku z pandemią i obostrzeniami w sferze handlu na Pchlim Targu we Włocławku? Organizatorzy proszą, aby pamiętać jedynie, aby poza kupowanymi nowymi czy to maseczkami czy przyłbicami, jedną takową mieć na twarzy oraz jak zwykle korzystać z rozstawionych przy każdym wejściu dystrybutorów z płynem do dezynfekcji rąk. Dodatkowo warto unikać większych zbiorowisk ludzi do jednego stoiska. Pchli Targ we Włocławku. Czynny. Jakie zasady sprzedaży? Instrukcje na jakich odbywa się niedzielny Pchli Targ we Włocławku. na teren pchlego targu wchodzimy we własnej maseczce (lub innej formie stałego zasłaniania ust i nosa) oraz w rękawiczkach ochronnych

zachowujemy minimalny dystans 2. metrów między sprzedawcami i innymi osobami znajdującymi się na targowisku

maksymalna chwilowa liczba klientów przy każdym z punktów handlowych - 4 osoby

Pchli Targ we Włocławku. Godziny otwarcia Pchli Targ we Włocławku (Aleja Kazimierza Wielkiego 12) czynny będzie w godzinach 5-14. To wielki plac sprzedaży wszelkich artykułów AGD, odzieży i narzędzi. Pchli Targ we Włocławku. Cennik dla wystawców Aktualna stawka opłaty stanowiskowej i dla sprzedających wynosi 60 zł - 1 STANOWISKO, 1 WJAZD – 60 zł

Przy wjeździe jednorazowym pobierana jest kaucja za kartę 15,00 zł

Wejście dla sprzedających bez pojazdów bramką główną - 25,00 zł Pchli Targ we Włocławku. Regulamin Regulamin organizacyjno- porządkowy giełdy rolno-spożywczej Pchli Targ we Włocławku, przy Alei Kazimierza Wielkiego 12 można przeczytać tutaj