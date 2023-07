Pechowa podróż delegacji Kujawsko-Pomorskiego. Na miejsce dotarli bez bagaży

Szwajcarska niepunktualność

- Niestety szwajcarska linia lotnicza pokazała się z jak najgorszej strony, nie dość że wszystkie jej loty były opóźnione, to jeszcze na miejscu okazało się, że nie ma naszego bagażu. W efekcie niektóre osoby były skazane na rzeczy, które zabrały do samolotu – nie kryje poirytowania radny Roman Jasiakiewicz, który wraz ze swoim klubowym kolega Tadeuszem Pogodą reprezentowali samorząd.

Walizki z garniturami przywieziono po uroczystości

Tadeusz Pogoda: Bywało gorzej

Dla Tadeusza Pogody sytuacja na lotnisku nie była niczym nowym: - Już kiedyś mi się zdarzyła podobna historia. Byłem wówczas jeszcze burmistrzem Świecia. Z Kopenhagi nie przyjechały moje bagaże do Helsinek. Było też tak, że z Rzymu leciałem do Warszawy i samolot najpierw miał opóźnienie, a później gdy już wpuszczono nas na pokład i kazano zapiąć pasy, nagle okazało się, że lot jest odwołany. WizzAir zapewnił co prawda hotel, ale kilkadziesiąt kilometrów dalej. Dowożono nas do niego taksówkami, więc spać położyłem się około 5.00. Na szczęście nieco wydłużono nam dobę hotelową.