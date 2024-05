Pełnia Księżyca w maju 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Kwiatowy Księżyc [23.05.24]

Najbardziej znana nazwa księżyca - Kwiatowy Księżyc - nawiązuje do okresu obfitego kwitnienia, który przypada właśnie na maj. Inne nazwy pełni Księżyca w maju to:

Pełnia Księżyca to faza, która od zawsze intrygowała ludzi i wzbudzała największe zainteresowanie. W czasie pełni Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, czyli znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas każdej pełni witalność nie jest najlepsza, warto w tym czasie skupić się bardziej na rozważaniu i planowaniu, niż działaniu. Astrologowie potwierdzają, że pełnia Księżyca symbolizuje punkt zwrotny, kulminację, zakończenie lub przebudzenie, a energię i wpływ Księżyca w pełni można czuć trzy dni przed i trzy dni po lunacji.

Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 roku oznacza nowe przebudzenie dla wszystkich znaków zodiaku. Wierzono, że Kwiatowy Księżyc wpływa na ludzi i ich relacje, niesie zmiany, oświetla nowe drogi i możliwości rozwoju. To intensywny okres emocjonalny. Pełnia Księżyca w maju przynosi komfort i ekscytację, dlatego to dobry czas, by uwierzyć w siebie i w to, co możemy spełnić swoje marzenia.