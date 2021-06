Personel niemedyczny ze szpitala w Grudziądzu w nerwach czeka na dodatek "covidowy"

Pracownicy niemedyczni mają ogromny żal. W rozmowie z "Pomorską" przyznają: - To my często byłyśmy na salach gdzie umierali pacjenci. Także wspomagałyśmy gdy chorzy prosili o pomoc przy napiciu się bądź jedzeniu, ubraniu, poprawieniu poduszki... Zarabiamy najmniej, a jeszcze musimy denerwować się o wypłatę dodatku.... Z tego co wiemy, w innych szpitalach już dawno zostały one przelane na konta personelu, a u nas... cisza. Przecież w kadrach doskonale wiedzą kto z nas pracował w "covidzie".

Chodzi o jednorazowy dodatek "covidowy" w wysokości 5 tys. zł brutto. Warunkiem przyznania takiego bonusu zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia było przepracowanie co najmniej 21 dni w obszarze zakaźnym. Dodatek jest dedykowany m.in. dla opiekunów pacjenta, noszowych, kierowców karetek, pracowników transportu medycznego. Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dla prezesa NFZ-u, szefowie jednostek medycznych powinni podać łączną kwotę niezbędną do zapewnienia świadczeń dodatkowych dla wszystkich uprawnionych do wojewódzkiego oddziału NFZ-u do 15 czerwca. Do końca czerwca pieniądze powinny być na kontach pracowników.