Pesa wchodzi na kolejny, europejski rynek. Zadebiutuje na Słowacji. Dostarczy 30 tramwajów dla Koszyc [wizualizacja]

Gdzie już jeżdżą tramwaje z Pesy?

Pesa zaoferowała Koszycom dwukierunkowy tramwaj będący rozwinięciem pojazdów z rodziny Twist. Tramwaj o długości 32 metrów będzie w 100 proc. niskopodłogowy, oparty na 4 wózkach skrętnych i wyposażony w dwa pantografy. Jednocześnie będzie nim mogło podróżować 236 pasażerów.

Wygrana w słowackich Koszycach oznacza dla Pesy wejście na kolejny europejski rynek. Do tej pory spółka dostarczyła tramwaje do Węgier /Seged/ , Rosji /Moskwa, Kaliningrad/, Rumunii /Cluj/, Bułgarii/Sofia i na Ukrainę /Kijów/. Podpisała również umowę na dostawy tramwajów dla rumuńskiego Iasi i wygrała przetarg w innym rumuńskim mieście - Craiova oraz bułgarskiej Sofii. W sumie PESA dostarczyła do tej pory zagranicznym klientom ponad 170 tramwajów i ponad 600 dla polskich miast.

Pesa