PGE Polska Grupa Energetyczna sponsorem głównym Polskiego Związku Pływackiego

– Jesteśmy jednym z największych sponsorów polskiego sportu i zdecydowanie największym sponsorem sportów wodnych w Polsce. Pływanie to kolejna dyscyplina po żeglarstwie i kajakarstwie wspierana przez PGE, wykorzystująca żywioł jakim jest woda – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W tym roku obchodzimy historyczny moment dla polskiego pływania - stulecie istnienia Polskiego Związku Pływackiego. W tym czasie nasi pływacy niejednokrotnie dawali nam okazję do dumy. Wierzę, że nasze wsparcie pomoże w rozwoju kadr narodowych i otworzy drogę do kariery tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem, dzięki temu będziemy jeszcze częściej widzieć barwy biało – czerwone na podium podczas najważniejszych wydarzeń pływackich na świecie – dodaje Wojciech Dąbrowski.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj możemy ogłosić tę bardzo ważną i radosną wiadomość dla całego środowiska pływackiego. Jestem bardzo wdzięczna za zaufanie i zapewniam, że go nie zawiedziemy. Polskie pływanie ma bardzo duży potencjał, o czym świadczą choćby fantastyczne wyniki naszych juniorów podczas ostatnich mistrzostw świata. Jestem przekonana, że nowy mecenas polskiego pływania, PGE Polska Grupa Energetyczna, będzie dumny z osiągnięć naszych sportowców. Gorąco wierzę, że nasza współpraca w doskonały sposób przełoży się także na popularyzację pływania i będzie to jeszcze bardziej powszechny sport wśród Polaków – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego i jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.