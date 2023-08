PGZ ma unieszkodliwić "wody czerwone" pochodzące z bydgoskiego Nitro-Chemu. Chemik: "Spalanie najlepszą metodą"

- To bardzo stężony odpad. Wody czerwone zawierają w sobie bardzo dużo związków organicznych, sulfopochodnych, soli sodowych, nitrotoluenów, dinitrotoluenów, czyli TNT (trotyl, red.). Tego rodzaju odpadów nie da się do końca oczyścić z TNT - mówi dr. inż. Jakub Duszczyk, chemik i toksykolog.

Skomplikowane procesy oczyszczania

- Dla porównania, ścieki bytowo-gospodarcze mają ten parametr, powiedzmy do maksymalnie 1 tys. mg na litr, natomiast w przypadku wód czerwonych mówimy o zawartości rzędu 200 tys. mg na litr. Są to zatem odpady bardzo stężone. Obecnie mogą być, oczywiście, podczyszczane - ale po odpowiednim rozcieńczeniu - metodami osadu czynnego, metodami biologicznymi - mówi dr Duszczyk.

- Najczęściej jednak tego rodzaju odpad po prostu podlega spaleniu. To jest najtańsza i najłatwiejsza metoda. Oczywiście można tu zastosować jeszcze procesy odzysku substancji, które się w nich znajdują, ale to jest po prostu nieopłacalne.

Spalanie tańsze, ale też kosztuje

Obróbka termiczna, choć mniej kosztowna od innych sposobów unieszkodliwiania wód czerwonych, sama nie należy do procesów tanich. - Mamy w końcu do czynienia z roztworem wodnym, który musi być najpierw zmieszany z materiałem palnym. Spalarnie wykorzystują nie węgiel, ale gaz, który jest dość drogim paliwem - dodaje dr Duszczyk.

W tej sprawie 10 sierpnia padła deklaracja ze strony ministra aktywów, Jacka Sasina: - Nie możemy abstrahować od społecznego wymiaru tej sprawy, niepokoju społecznego, bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwo Polaków jest dla naszego rządu najważniejsze, dlatego oprócz tej strony prawnej, tych postępowań prawnych, które są prowadzone, uznaliśmy wspólnie z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że PGZ weźmie na siebie ponownie, można powiedzieć, ciężar utylizacji tych odpadów tak żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom - powiedział Sasin, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

- Nitro-Chem został oszukany, co jest oczywiste, bo zawarł w dobrej wierze umowy z firmą na utylizacje odpadów, która to firma nie wykonała tego, do czego się zobowiązała i za co otrzymała zapłatę. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Tutaj Nitro-Chem w tym postepowaniu traktowany jest, jako strona poszkodowana - powiedział Sasin.