Toksyczne odpady na składowiskach w kraju. Nitro-Chem zapewnia, że "podjął współpracę z organami ścigania"

W próbkach spod Sochaczewa wykryto nitrotoluen, czyli związek pochodny po produkcji trotylu. Na niektórych pojemnikach, mieszczących po 1000 litrów tzw. mauzerach znajdowały się etykiety z nazwą spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- To specyficzne odpady, niewystępujące w jakiejkolwiek innej produkcji. Jeżeli mamy do czynienia z takim odpadem, to najczęściej jedna prosta analiza pozwala wykluczyć inne typy produkcji, a zakwalifikować je do produkcji trotylu - mówi cytowany w reportażu dr. inż. Jakub Duszczyk, chemik, toksykolog, biegły sądowy.