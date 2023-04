Piękny gest skoczków z całego świata. W Planicy nie zapomnieli o Marcie Kubackiej. Tak wsparły ją gwiazdy skoków!

"Kochana Marto! Szybkiego powrotu do zdrowia!" i to w trzech językach - skoczkowie z całego świata nie zapomnieli o żonie Dawida Kubackiego z wielkiego finału Pucharu Świata w Planicy ślą życzenia dla walczącej zdrowie w szpitalu Marty Kubackiej. Jaką niespodziankę przygotowali? Zobaczcie w naszej galerii

Skoczkowie z całego świata ślą życzenia dla Marty Kubackiej. Piękny gest w Planicy

"Kochana Marto! Szybkiego powrotu do zdrowia! Get well soon! Gute Besserung!" - taki napis pojawił się na różowej planszy, która pojawiła się w miasteczku skoczków po sobotnich konkursach w Planicy. Niżej pojawiło się kilkadziesiąt podpisów gwiazd skoków narciarskich. A na dole podpis: "Twoja narciarska rodzina".