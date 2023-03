Żona Dawida Kubackiego w szpitalu! "Lekarze walczą o jej życie". Skoczek zakończył sezon i będzie cały czas wspierał ukochaną

W poniedziałek sprawa się wyjaśniła. Domysły fanów przeciął sam Dawid Kubacki, który straszną prawdę wyjawił na Instagramie. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał skoczek.

Natychmiast pojawiły się setki komentarzy z całego świata z życzeniami powrotu do zdrowia dla Marty. "Bądźcie silni, najlepsze życzenia i trzymam kciuki" - napisał Halvor Egner Granerud.