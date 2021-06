Pielgrzymka na Jasną Górę 2021. Sprawdź, gdzie możesz się zapisać

Pielgrzymka na Jasną Górę 2020 - w jakim celu?

Pielgrzymka to okazja do pogłębienia wiary, nawrócenia się i przemyśleń nad własnym życiem.

- Aby uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, trzeba skierować kroki do parafii, z których wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam otrzymamy wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej w roku 2021. Słowa zachęty kierujemy do księży – duszpasterzy młodzież i dorosłych, nie obawiajcie się trudów, Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to krok, do którego zaprasza nas Matka Boża – czytamy.

Pielgrzymka na Jasną Górę 2021. Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze: