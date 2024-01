Pieniądze dla rolników w 2024 roku - na nowych i starych zasadach. Plan Strategiczny zajmie miejsce PROW 2014-2020

PROW przechodzi do historii

Ekoschematy. Decyzje za kilka miesięcy

- Rolnicy, którzy zdecydowali się na ekoschematy związane tylko z produkcją roślinną otrzymają decyzje w pierwszej kolejności - informuje wiceprezes ARiMR. - Ten proces rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2024 roku. Z kolei decyzje w sprawie płatności dobrostanowych powinny trafiać do gospodarzy od kwietnia. Mam nadzieję, że do tego czasu systemy informatyczne będą gotowe i będzie można naliczyć płatności.

Dotacje i instrumenty finansowe

Z kolei rozpoczęcie naboru o wsparcie w formie dotacji na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” zaplanowano na wrzesień 2024 roku (obszary A,B,C i D). - Będzie to swego rodzaju kontynuacja „Modernizacji gospodarstw rolnych” z wygaszanego PROW-u, ale z większym naciskiem na inwestycje przyjazne środowisku – tłumaczy wiceprezes ARiMR.

Obszar A ma dotyczyć wsparcia na tzw. operacje w produkcji zwierzęcej, polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej; obszar B – wsparcia na operacje dot. produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną; obszar C – wsparcia na operacje dot. produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie, polegające na zwiększeniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), zaś obszar D – wsparcia na operacje dotyczące produkcji roślinnej, polegające na zakupie maszyn do zbioru.