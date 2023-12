Koszty producentów mleka rosną, ceny także muszą być wyższe

- Ostatnio za litr mleka dostaliśmy 2,15 zł - mówi Katarzyna Bukowska, rolniczka z Dąbrowy Chełmińskiej (pow. bydgoski) specjalizująca się w produkcji mleka, która wyjaśnia, że cena surowca uzależniona jest od parametrów. - Trudno mówić o opłacalności produkcji, tym bardziej, że przed rokiem mleko kosztowało ok. 3 złotych.

Średnia za mleko była w 2023 roku niższa

Leszek Olszewski, rolnik z miejscowości Białowieżyn (pow. lipnowski) przyznaje, że i on dostaje więcej za mleko. Stawka za listopad - 2,10 zł za litr, a i on wcześniej dostawał nawet poniżej 2 zł/l.

Pierwsze symptomy stabilizacji na rynku

- Zauważalna jest lekka stabilizacja na rynku mleka - uważa Mariusz Falgowski, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we Włocławku. - Co prawda przed świętami Bożego Narodzenia spadły nieco stawki za masło, które wcześniej drożało, ale zapewne wiąże się to ze świątecznymi akcjami promocyjnymi w sklepach.

Ostatnia aukcja (19.12.2023 r.) na nowozelandzkiej giełdzie GDT (na której odbywają się globalne aukcje produktów mleczarskich) zakończyła się na plusie chociaż nieco potaniało m.in. odtłuszczone mleko w proszku.