Pierwsze świadczenia wspierające już na kontach niepełnosprawnych, także z Kujawsko-Pomorskiego

ZUS rozpatrzył niemal 5,6 tys. wniosków o świadczenie wspierające, także złożonych przez mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Wypłacił już łącznie 18,5 mln zł.

W całym kraju zainteresowanie nowy świadczeniem wspierającym dla osób z niepełnosprawnością jest ogromne. Tylko do 19 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. 65,8 proc. z nich została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego. Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków. 1,5 tys. osób otrzymała już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł. - W przypadku 147 osób ZUS wydał decyzję odmowną, a 3,8 tys. osób otrzymało informację na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu braku decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Najpierw decyzja WZON, potem wniosek do ZUS

By otrzymać świadczenie wspierające, najpierw do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) w Bydgoszczy trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do tej pory wpłynęło ich ponad 12 tys. Ponad 3000 z nich złożono elektronicznie.

- Co do zasady, jeśli wniosek został złożony elektronicznie, to również tą drogą wysyłamy informację o terminie komisji. Niestety, wielu mieszkańców regionu nie zajrzało do maila, nie stawiło się na komisji i teraz muszą czekać na wyznaczenie nowego terminu. Tymczasem średni czas oczekiwania na komisję w regionie wynosi 4 miesiące - mówi Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy. Dopiero po komisji w wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności i uzyskaniu liczby punktów, można składać wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może też zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji. Lepiej nie iść drogą na skróty i nie próbować zmieniać wspomnianej kolejności.

- Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia - mówi Krystyna Michałek. Uwaga! W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 pkt. Natomiast osoby, które mają od 78 do 86 pkt. będą mogły wnioskować o świadczenie od 2025 roku, a osoby, które mają od 70 do 77 pkt. - od 2026 roku.

Po waloryzacji wyższe wypłaty na konta

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2024 roku, po tegorocznej waloryzacji, jest to kwota 1780,96 zł brutto. Oto kwoty:

95-100 pkt. w decyzji z WZON - 220 proc. renty socjalnej - 3919 zł brutto świadczenia wspierającego,

90-94 pkt. w decyzji z WZON - 180 proc. renty socjalnej - 3206 zł brutto świadczenia wspierającego,

85-89 pkt. w decyzji z WZON - 120 proc. renty socjalnej - 2138 zł brutto świadczenia wspierającego,

80-84 pkt. w decyzji z WZON - 80 proc. renty socjalnej - 1425 zł brutto świadczenia wspierającego,

75-79 pkt. w decyzji z WZON - 60 proc. renty socjalnej - 1069 zł brutto świadczenia wspierającego,

70-74 pkt. w decyzji z WZON - 40 proc. renty socjalnej - 713 zł brutto świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające będzie wypłacane w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce. Właścicielem wskazanego rachunku bankowego może być: osoba niepełnosprawna, jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy albo nawet osoba trzecia.

Świadczenie wspierające będzie wypłacane w terminie płatności niezależnym od terminów płatności innych świadczeń wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.