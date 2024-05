Pierwszy dzień pracy burmistrz Golubia-Dobrzynia Dominiki Piotrowskiej. Są pierwsze decyzje - zdjęcia

- Zostało niewiele czasu do Dnia Dziecka, a nie ma podpisanych żadnych umów na atrakcje dla najmłodszych mieszkańców. Nie ma też zabezpieczonych pieniędzy na ten cel. Podobnie sytuacja wygląda z Pożegnaniem Wakacji - nie zawarto umów. To niepokoi, ponieważ na tego typu imprezy artyści mają rezerwowane terminy przynajmniej rok wcześniej - zaznacza burmistrz Piotrowska.

Pani burmistrz pierwszego dnia do pracy przyjechała autem, które zaparkowała przy OSiR, by nie blokować miejsc dla petentów. Chce jak najczęściej do pracy jeździć rowerem.

- Chcę, by to były informacje Urzędu dla osób zainteresowanych oraz żeby były to także treści o mieszkańcach, że uczestniczyli, w jakimś wydarzeniu, coś zrobili. Nie powinny strony urzędowe służyć prezentacji burmistrza. Ja mam inne narzędzia do przekazywania informacji o sobie i swojej pracy. Oczywiście pewne treści z udziałem burmistrza są nieuniknione, ale będzie ich zdecydowanie mniej - mówi pani burmistrz.