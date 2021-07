Pierwszy Polak w NBA: - Dzieciaki, nie dajcie sobie wmówić, że czegoś nie dacie rady

Podchodzi chłopiec i pyta: "chcę zagrać w NBA za kilka lat, co mam zrobić?" Jaka byłaby twoja rada?

Takich pytań sporo usłyszałem na campach "Szyjemy sport na miarę z Eneą". Prawda jest tyko jedna: ciężką pracą dążyć do spełnienia marzeń, nie poddawać się chwilom zwątpienia, których na pewno nie zabraknie. Sam wiem o tym doskonale, że nie jest to łatwa droga, ale każda przeszkoda może być dodatkową motywacją do pracy. W sporcie cieszymy się po zwycięstwach, ale uczymy się i wyciągamy wnioski po porażkach.

Trudno teraz dzieciaki zachęcić do sportu?

I tak, i nie. Otworzyłem własną akademię koszykówki pod Warszawą i mam już pewne doświadczenia w temacie. Uważam, że jeśli jest pomysł na ciekawe zajęcia, jeśli są odpowiedni ludzie, którzy je poprowadzą, to wtedy chętnych nie brakuje. Natomiast ostatni rok izolacji w domach z pewnością mocno odbił się na zdrowiu i formie fizycznej dzieci. Za mało było ruchu i to widać, także w mojej akademii.