Podróżujący koleją z Kujaw i Pomorza narzekali na remonty na torach i nadal będą narzekać. Znamy jednak trasy, gdzie, jeśli jeszcze nie jeżdżą szybciej pociągiem to na pewno pojadą.

Dużo dzieje się na torach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Z efektów tych prac już mogą cieszyć się pasażerowie, bo np. z Bydgoszczy do Warszawy dojadą w zaledwie trzy godziny. Szybciej będzie też z innych stacji regionu.

Pasażer: "Teraz to się jeździ pociągiami"

- Ostatnio podróżowałem pociągiem PKP Intercity z Bydgoszczy doWarszawy - opowiada pan Jerzy z Niemcza, który w stolicy miał ważną konsultację lekarską. - Wcześniej jechałem na tej trasie cztery lata temu i szczerze? Teraz byłem w szoku, jak po trzech godzinach jazdy dotarłem doWarszawy Centralnej. Tak szybko jeszcze nie było! Oczywiście, warunki w pociągu też zmieniły się na dużo lepsze! Pełna kultura! Aż się wierzyć nie chce, jak dawniej wyglądały takie podróże, ale się jeździło, bo nie było wyjścia!

- Skrócenie czasu przejazdów pociągów w województwie kujawsko-pomorskim dotyczy przede wszystkim pociągów kursujących na trasie Warszawa - Bydgoszcz - informuje Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity.

W trzy godziny dojedziemy do stolicy! A kiedyś...

Mówi, że poprawa nastąpiła już we wcześniejszej korekcie rozkładu jazdy, która weszła w życie we wrześniu tego roku. Czas przejazdu wynosi trzy godziny.

Wcześniej pokonanie 227 km pociągiem relacji Warszawa-Centralna - Bydgoszcz Główna zajmowało ok. 4 godzin. Listopadowe zmiany w rozkładzie wprowadziły skrócenie czasów dla następujących pociągów: Warszawa Centralna - Bydgoszcz Główna: pociąg TLK 28101 Staszic

oraz Bydgoszcz Główna - Warszawa Gdańska: pociągi IC 5126 Moniuszko, IC 81110 Noteć, IC 5124 Kopernik.

Szybciej z Kaszub i Trójmiasta do Bydgoszczy

Szybciej pojedziemy na linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna - Gdynia, jako alternatywnym połączeniem kolejowym, które poprawi komunikację Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do modernizacji tej linii.

- Ogłoszenie przetargu dla ostatniego z siedmiu odcinków planowane jest z końcem 2024 roku - zdradza Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Po zakończeniu inwestycji zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich do 160 kilometrów na godzinę oraz towarowych do 120 kilometrów na godzinę na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna i do 100-140 km/h na linii Kościerzyna - Gdynia Główna (obecnie prędkość pociągów pasażerskich w zależności od odcinka wynosi 30-120 km/h, a towarowych 30-90 km/h). Realizacja inwestycji przewoźnikom umożliwi przygotowanie lepszej oferty połączeń dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zapewni lepsze skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu, a dobudowa torów oraz ich elektryfikacja poprawi przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. - W obliczu rosnącego znaczenia portów morskich w Gdyni i Gdańsku, modernizacja linii nr 201 zapewni sprawną wymianę handlową i poprawę warunków przewozu towarów koleją, co przełoży się na rozwój przemysłu w skali krajowej - uważa Zieliński.

Z Inowrocławia pojedziemy 200 km na godzinę?

Ponadto PKP PLK przygotowują dokumentację dla projektu "Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew" Lokalnego Centrum Sterowania Koleją Bydgoszczy Głównej i Inowrocławia. Przewiduje m. in. modernizację torów, przebudowę obiektów inżynieryjnych, stacji i przystanków wraz z infrastrukturą pasażerską, co poprawi komfort i dostęp podróżnych do kolei, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na styku dróg i torów podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa dzięki zastąpieniu części przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, pozostałe przejazdy zostaną zmodernizowane.

W efekcie, pociągi pasażerskie będą mogły pojechać linią kolejową nr 131 na odcinku Zaryń - Inowrocław z prędkością do 140 km/h (zamiast 120 km/h jak obecnie) oraz na linii Inowrocław - Twarda Góra z prędkością do 200 km/h (zamiast 50-160 km/h jak obecnie), a towarowe do 120 km/h (zamiast 40-100 km/h). Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2024 roku, a realizacja prac budowlanych zależy od tego, ile ostatecznie będzie na to pieniędzy.

