Pijani kierowcy szaleli na ulicach powiatu brodnickiego. Jeden wjechał na podwórko! Gdyby nie interwencje, mogłoby dojść do tragedii

W miniony weekend policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. Za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości każdemu z nich grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy pijany kierowca w ten weekend został zatrzymany w sobotę, 18 września kilka minut przed g. 10 na ul. Sikorskiego w Brodnicy. 24-letni kierowca subaru miał 1 promil alkoholu w organizmie, a obok niego siedziała trzeźwa pasażerka, która posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami.

Tego samego dnia, ale kilka minut przed północą, brodnicki dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na teren jego prywatnej posesji w Moczadłach przyjechał mężczyzna, który dziwnie się zachowywał. Jak relacjonował, kierowca mazdy miał raz wsiadać do auta i jeździć po podwórku, a następnie wysiadać i chodzić przy samochodzie. Według dzwoniącego kierowca miał być pijany, co potwierdziło się, gdy na miejsce przyjechali policjanci - 25-latek z Brodnicy miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu.