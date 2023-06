Pijani rodzice w Kujawsko-Pomorskiem. - Pijany tata jest ze mną i moim 3-letnim bratem - zgłosił 10-latek na policję

Sąd rodzinny zajął się sprawą. Słowa uznania należą się chłopcu nie tylko za rozwagę, ale też odwagę. Dzieciom ciężko jest przyznać się do trudnej sytuacji w domu, a chłopiec się przełamał i powiadomił służby. To akurat zdarzenie z bieżącego tygodnia w Libiążu w województwie małopolskim. Na terenie Kujawsko-Pomorskiego dzieją się podobne historie z pijanymi rodzicami w tle.

Gmina Brześć Kujawski: 31-latka jechała z dwójką dzieci. Starsze zawoziła do szkoły. Doprowadziła do kolizji, potem wysiadła z dziećmi i starsze odprowadziła do szkoły. Poszkodowany kierowca powiadomił policję. Wyszło na jaw, że sprawczyni ma powyżej dwóch promili. Sprawą matki zajął się sąd, dziećmi - ich ojciec.

A propos ojców: drogówka zatrzymała pod Wąbrzeźnem kierowcę do kontroli. Mężczyzna podróżował z 4-letnią córką, siedzącą na przednim siedzeniu. Tata dostał jeszcze mandaty za przekroczenie prędkości, brak prawa jazdy (zgubił je 3 lata wcześniej) oraz jazdę po pijanemu - badanie stanu trzeźwości wykazało blisko półtora promila.