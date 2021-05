Pijani rowerzyści na drogach powiatu nowomiejskiego

Nowomiejscy policjanci we wtorek 11 maja ok. g. 19.40 w Tereszewie w gminie Kurzętnik zatrzymali rowerzystę, mieszkańca gminy Kurzętnik, który miał w organizmie blisko pół promila alkoholu.

Niecałą godzinę później, bo ok. g. 20.30 nowomiejscy policjanci zatrzymali w Tereszewie do kontroli kolejnego rowerzystę, który także wsiadł na rower po wypiciu alkoholu. 32-letni mieszkaniec gminy Kurzętnik miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci zaznaczają, że chociaż kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest jak dawnej przestępstwem, a wykroczeniem, to nie oznacza to jednak, że pijani rowerzyści są bezkarni. Za to wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.