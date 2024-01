Pijany kierowca w Kikole rozbił auto i je porzucił. Wrócił na miejsce, gdy przyjechała policja

W Kikole policjanci ruchu drogowego zastali stojący uszkodzony pojazd i jego właścicieli.

- Osoby zgłosiły policjantom, że jeden z członków rodziny będąc nietrzeźwym, zabrał w nocy pojazd i prawdopodobnie spowodował kolizję, bo auto jest uszkodzone. Po wezwaniu Policji sprawca oddalił się z miejsca, ale w trakcie wykonywanych przez policjantów czynności wrócił na miejsce – informuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.

27-letni mężczyzna pod działaniem alkoholu. Oświadczył, że kierował autem. Przyznał, że w okolicy miejscowości Jastrzębie zjechał z drogi i uderzył skarpę, w wyniku czego uszkodził auto.

- Po przewiezieniu do komendy okazało się, że zatrzymany mieszkaniec gminy Kikół ma w organizmie blisko trzy promile alkoholu! Co więcej, obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Za jego złamanie grozi mu od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czeka go także zarzut za kierowanie w stanie nietrzeźwości i spotkanie z sądem – dodaje kom. Małgorzata Małkińska.