Piknik w nowej szkole. Mają nadzieję, że spotkają się w "Naszej Jedynce" na Osiedlu Leśnym we wrześniu

- Wygląda na to, że wszystko zmierza do szczęśliwego końca i 1 września rozpoczną rok szkolny w nowej społecznej szkole podstawowej - informują organizatorzy wydarzenia, członkowie stowarzyszenia od kilku tygodni prowadzącego placówkę.

Piknik w nowej bydgoskiej szkole odbył się przy ulicy Grabowej 2, w obiekcie należącym do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Było to spotkanie dzieci i rodziców.

Konflikt z szefem poprzedniej szkoły

– Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego możemy przenieść się do budynku przy ulicy Grabowej 2. Wcześniej wszystkie kondygnacje zajmowała tu tzw. szkoła NATO, czyli International School of Bydgoszcz. Oni przenieśli się na ul. Bośniacką. Nie chcemy przejmować budynku w całości, bo nie mamy takich potrzeb. Szkoła zajmie dwie kondygnacje: parter i pierwsze piętro – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Łukasz Mojsiewicz, ojciec dziecka, które uczęszcza do placówki przy Dwernickiego.