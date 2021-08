Piknik wojskowy w Rypinie. Koncert orkiestry, pokaz sprzętu, szczepienia i kino plenerowe

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przygotowali atrakcje w ramach akcji „Dołącz do nas, zostań lepszą wersją siebie”. Każda chętna osoba mogła zapoznać się z wyposażeniem Terytorialsów i zadaniami, które na co dzień wykonują. Przygotowano umundurowanie i sprzęt wojskowy żołnierza w wersjach: „combat” (kompletny mundur, hełm, gogle noktowizyjne, maska przeciwgazowa itp.) oraz light dedykowane m.in. do działań poszukiwawczych.

– Goście mieli niepowtarzalną okazją zobaczenia z bliska uzbrojenia: karabinka MSBS Grot wraz z zestawem konwersyjnym do strzelania amunicją barwiącą, karabinu maszynowego UKM-2000, karabinu wyborowego BOR czy nowoczesnego moździerza 60 mm LMP-2017 – opowiada por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Dużą atrakcją dla najmłodszych była możliwość zrobienia sobie zdjęcia na wojskowym quadzie lub motocyklu.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i burmistrz Rypina Paweł Grzybowski. Atrakcją wieczoru było wojskowe kino plenerowe, w ramach którego został wyświetlony film „Dywizjon 303. Bitwa o Anglię”.