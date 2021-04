Piłka nożna. Chojniczanka Chojnice zremisowała z Wigrami Suwałki. Zdjęcia

Starcie dwóch zespołów z czołówki tabeli - drugiej Chojniczanki i czwartych Wigier - spadkowiczów z 1. ligi - rozegrany został na stadionie w Chojnicach. Zarówno gospodarze, jak ich rywale z Suwałk marzą o powrocie do 1. ligi. To na tym poziomie rozegrały większość dotychczasowych spotkań. Dziś - czego dowodzi wynik - zagrały na wyrównanym poziomie i ostatecznie podzieliły się punktami - po jednym dla każdej z ekip. Obie bramki padły w pierwszej połowie, druga nie przechyliła wyniku na żadną szalę. Zacięte widowisko, ale pewien niedosyt, na pewno sprawi, że na kolejny mecz Chojniczanki kibice będą czekali z niecierpliwością. A to już 28 kwietnia. Chojniczanka zmierzy się z Motorem Lublin - na wyjeździe. A już 2 maja zespól Adama Noconia podejmie Bytovię Bytów.