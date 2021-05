Piłkarki z „Mustanga” zawsze walczą do ostatniej piłki!

UKS Mustang Wielgie to drużyna licząca się w polskiej piłce kobiecej. Od samego początku piłkarki trenują pod kierunkiem trenera Michała Ziemińskiego. W niedzielę rozegrały mecz z Notecią Inowrocław.

- Kiedy zaczynałem pracę w Wielgiem, trafiły mi się wyjątkowo uzdolnione roczniki – wspomina Michał Ziemiński. – Praktycznie z każdych zawodów wracaliśmy z sukcesami i to nie tylko w piłce nożnej, do której mam największą słabość. Często graliśmy w finałach wojewódzkich awansując do rozgrywek ogólnopolskich. Widząc potencjał tkwiący w dziewczętach w 2013 roku zdecydowaliśmy się wspólnie z kolegą Marcinem Kaloskim na zgłoszenie seniorskiej kobiecej drużyny piłki nożnej.

Dziewczęta wywalczyły m.in. mistrzostwo województwa w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, dwukrotne mistrzostwo województwa w Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska, dwukrotne wicemistrzostwo województwa w Turnieju Coca Cola Cup, srebrne medale Mistrzostw Polski Młodziczek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, dwukrotne mistrzostwo województwa i V miejsce w Polsce w rozgrywkach szkolnych piłki nożnej dziewcząt. Świetnie radziły sobie w III lidze i w końcu awansowały do II ligi. Obecnie, po istotnej reorganizacji piłki kobiecej, grają w IV lidze i są liczącym się ośrodkiem w kraju. Z powodu pandemii wiele drużyn przestało istnieć, a zawodniczki poprzechodziły do tych silniejszych. Dlatego teraz rozgrywki ligowe są na bardzo wysokim poziomie.