Piotr Lisek zaprasza na mityng „Lisek w domu”. Będzie mistrz olimpijski!

Na liście startowej są m.in. Francuzi Renaud Lavillenie i Ethan Cormont, Amerykanie Austin Miller i Matt Ludwig, Niemiec Torben Blech, a także dwaj mocni krajowi rywale Piotra Liska, czyli Paweł Wojciechowski i Robert Sobera. – Kolejny raz kibice w Dusznikach, ale także kibice przed telewizorami obejrzą dobrych zawodników, którzy zdecydowali się wystartować w Dusznikach. Będzie z nami przecież m.in. mistrz i wicemistrz olimpijski oraz pięciokrotny medalista mistrzostw świata Renaud Lavillenie. Na pewno rodzinna, absolutnie wyjątkowa atmosfera tego mityngu przyciąga i nawet Matt Ludwig po ubiegłorocznym wydarzeniu, gdy przy jednej z prób złamał tyczkę, zdecydował się znów do nas przyjechać – żartuje Lisek. Nie można powiedzieć, by najlepszy polski tyczkarz był „gościnny” dla innych zawodników, bo wygrał wszystkie trzy edycje.

– Każdego roku mówię, że mam nadzieję, iż będziemy spotykać się cyklicznie i to się dzieje, a do tego nasz mityng pięknie się rozwija. W tym sezonie zawody „Lisek w domu” zostały zakwalifikowane do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour na poziomie brązowym, a oznacza to oczywiście bardzo wysoki poziom organizacyjny, ale i sportowy konkursu. Jestem z tego dumny, że w małych Dusznikach możemy robić takie wspaniałe rzeczy – mówi Piotr Lisek.

Podobnie, jak we wcześniejszych latach tyczkarze rywalizować będą na specjalnie ustawionej skoczni. To spore wyzwanie logistyczne, bowiem w Dusznikach nie ma obiektu, na którym mógłby odbyć się taki mityng. Wszystko, łącznie z trybunami dla kibiców, trzeba zatem przywieźć i rozstawić.

Zawody będą miały oczywiście formę pikniku dla mieszkańców Dusznik, ale także dla kibiców i turystów przyjeżdżających z innych miejsc. Kibice będą mogli wchodzić na teren zawodów od godz. 13, a na miejscu znajdą nie tylko serwujące smakołyki foodtracki, ale także m.in. dmuchańce i skakańce dla dzieci. Same zawody rozpoczną się o godz. 15.30, ale sam Lisek zachęca kibiców, by pojawili się wcześniej. Warto choćby skorzystać z wyjątkowej bliskości publiczności z zawodnikami i obejrzeć już rozgrzewkę tyczkarzy.

Choć to już czwarta edycja mityngu „Lisek w domu” to u polskiego skoczka nadal wywołuje wielkie emocje. – Tak chyba już będzie zawsze, bo ten start u siebie w domu, w miejscu, które jest tak bliskie mojemu sercu, zawsze będzie wyjątkowy. I to bez względu na to czy to będzie czwarta, czy może dziesiąta edycja tych zawodów – podkreśla Piotr Lisek.

Mityng „Lisek w domu” odbędzie się w Dusznikach koło Szamotuł w piątek, 31 maja.