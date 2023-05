Piotr Lisek znów zaprosił czołowych tyczkarzy świata do swojej miejscowości. Będzie trzecia edycja mityngu "Lisek w domu"

To trzecia edycja imprezy „Lisek w domu” – pierwsza odbyła się w 2018 roku, a kolejna rok temu. – Cieszę się, że zaczyna to wyglądać na cykliczną imprezę, a poprzednie edycje pokazały, że ludzie chcą się z nami bawić. Jak co roku będziemy mieli całą masę atrakcji towarzyszących, i to zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jestem przekonany, że to będzie piękna sobota w moich Dusznikach. Od początku ideą tego mityngu była chęć podziękowania ludziom z mojej miejscowości za wielkie wsparcie. Tworzymy tu razem naprawdę wspaniałą społeczność – mówi Piotr Lisek.

Trzykrotny polski medalista mistrzostw świata zaprosił sporą grupę utytułowanych zawodników. Kibice w Dusznikach obejrzą m.in. pierwszą wspólną rywalizację Liska i Greka Emmanouila Karalisa od halowych mistrzostw Europy w Stambule, w których zdobyli ex aequo srebrne medale. Oprócz tego już dziś wiadomo, że do rodzinnej miejscowości Liska przyjadą m.in. Amerykanin Matt Ludwig i dwukrotny, w tym raz złoty, medalista mistrzostw świata Paweł Wojciechowski.