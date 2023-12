Piotr Witwicki z Włocławka został szefem informacji w Telewizji Polsat. Zastąpił Dorotę Gawryluk

„Piotr Witwicki będzie nowym Dyrektorem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Będzie odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie operacyjne kanałami oraz portalami i serwisami internetowymi w obszarze informacji Grupy Polsat Plus. Obszar informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Wydarzenia 24, Polsat News 2 oraz portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl. Piotr Witwicki jako Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki będzie podlegał Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za ten obszar” – poinformowała Grupa Polsat.