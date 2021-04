PIT 2021 - ostatni dzwonek, żeby się rozliczyć. O tym koniecznie musisz pamiętać!

- W ubiegłym roku podobna liczba pojawiła się na naszym liczniku dopiero 30 kwietnia - komentuje Tadeusz Kościński, minister finansów , funduszy i polityki regionalnej. - Teraz podatnicy jeszcze chętniej korzystają z e-usług Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Dużym zainteresowaniem cieszy się cały portal e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 23,5 mln razy.

Konkretnie: do 30 kwietnia podatnicy mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Usługa jest dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Bije rekordy popularności. Liczba zeznań złożonych przez Twój e-PIT już kilka dni temu przekroczyła 5 mln.

Mamy czas do piątku, 30 kwietnia, żeby rozliczyć się z fiskusem za zeszły rok. Mieszkańców regionu, którzy odkładają ten obowiązek na ostatnią chwilę ostrzegamy, że termin nie zostanie wydłużony, jak w poprzednim roku.

Przypomnijmy, w przygotowanym przez KAS zeznaniu są uwzględnione: dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata); informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie; ulga na dzieci; zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia. Podatnik może uzupełnić swoją deklarację, uwzględniając przysługujące mu odliczenia, np. darowizny, w tym związane z COVID-19, ulgi rehabilitacyjną, na internet, termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.