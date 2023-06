Piwo ze Sławomirem Mentzenem w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia!

- W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii - mówił Sławomir Mentzen, zapraszając na spotkanie do bydgoskiej Fabryki Lloyda.

"Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy" - zapowiadał wydarzenie.

Wstęp na spotkanie był wolny, ale - jak informowali organizatorzy - liczba miejsc ograniczona. Na brak chętnych do wysłuchania tego, co miał do powiedzenia i na późniejszą rozmowę kontrowersyjny polityk nie mógł narzekać. Widownia nie zawiodła.

Sprawa z Szymonem Marciniakiem

Ostatnio o Mentzenie było głośno za sprawą historii z udziałem czołowego polskiego sędziego piłkarskiego, Szymona Marciniaka, który przez udział w konferencji podczas organizowanej przez Mentzena w Katowicach imprezy "Everest", o włos mógłby zostać wykluczony z sędziowania w Lidze Mistrzów. Ostatecznie, po wyjaśnieniach złożonych przez arbitra, UEFA wydała korzystny dla Marciniaka komunikat.