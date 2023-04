PKP PLK nie nałożyły kar umownych, choć remont trasy kolejowej 207 Gardeja-Malbork będzie miał 4 lata spóźnienia Daniel Dreyer

Z Grudziądza do Kwidzyna i Malborka pociągi nie jeżdżą już od pięciu lat Piotr Bilski

Cała trasa kolejowa Malbork-Gardeja miała zostać wyremontowana do jesieni 2019 r. Do użytku oddano tylko jej fragment. Reszta ma być gotowa do września 2023 r. Jeśli tak się stanie, to jesienią, po 5 latach przerwy znowu wsiądziemy w Grudziądzu do pociągu jadącego w stronę Kwidzyna i Malborka.