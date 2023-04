Mieszkańcy Grudziądza: - Jesteśmy odcięci od gazu ponad sto dni! Nie ma ciepłej wody!

Pani Danuta opiekuje się schorowaną, 93-letnią mamą i nie może powstrzymać łez: - Mama jest leżąca... żeby wykonać toaletę muszę gotować wodę w czajniku. Nasza wytrzymałość i cierpliwość jest wystawiona na dramatyczną próbę. Ta sytuacja trwa już czwarty miesiąc. Od gazu, który był paliwem służącym do podgrzewania wody i zasilał kuchenki zostało odciętych ponad 20 rodzin z centrum miasta. Powodem była nieszczelność instalacji.

Myją się w miskach, gotują obiady u rodzin, wodę podgrzewają w czajnikach. Obawiają się bardzo ogromnych rachunków za energię elektryczną. Z taką rzeczywistością mierzą się od grudnia ub. roku lokatorzy z budynku przy al. 23 Stycznia 56. W sumie 27 rodzin. I na razie - mimo mocno nadwyrężonej cierpliwości najemców - nie zapowiada się by problem został zażegnany w najbliższych dniach...

Lokatorzy: - Obawiamy się niebotycznych rachunków za prąd

Mieszkańcy są zdenerwowani i oburzeni tak długo trwającą modernizacją instalacji gazowej. - Cud że ten budynek stoi! Gdyby nie kontrola szczelności pionów w piwnicy to byśmy może w powietrze wylecieli! W mieszkaniach sprawdzają nawet trzy, cztery razy do roku, ale do piwnicy przez ostatnie lata nikt nie zaglądał - mówi pani Barbara Liberacka, lokatorka.

Okazuje się, że awaria sieci gazowej została zgłoszona 21 grudnia ub. roku. - Dwa dni później administracja zrobiła nam prezent świąteczny w postaci dwupalnikowych kuchenek elektrycznych i... "wesołych świąt" - kontynuuje pani Barbara. - Gazu nie ma cały czas! Pytamy, dzwonimy do MPGN-u i nie ma konkretnej odpowiedzi. Ostatnio padło, że "może" do Wielkanocy gaz będzie.. Zdenerwowana sąsiadka pani Barbary dodaje: - Ciekawe którego roku?! Cały czas nie ma nowych pionów przebitych do piwnicy. Obawiamy się niebotycznych rachunków za prąd. Przecież teraz to głównie z niego korzystamy żeby myć się i gotować. Kolejna lokatorka dodaje: - Na weekendy jeżdżę do córki żeby wykąpać się i porobić sobie trochę obiadów. Potem je mrożę i wyciągam żeby podgrzać. Lokatorzy zgodnie twierdzą, że pretensje największe mają do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. O co? - Dzwonimy, pytamy kiedy zostanie przywrócony gaz. To ciągle słyszymy że albo kogoś nie ma, albo jest w ternie. Składaliśmy pismo w lutym o możliwą rekompensatę, zadośćuczynienie. Odpowiedzi nie ma! To jest poważne traktowanie najemców? - grzmią ludzie. I dorzucają: - MPGN kpiny sobie z nas urządza! Nie mówiąc już o tym, że z zewnątrz to budynek został ocieplony i pomalowany, a wewnątrz...klatki schodowe jak slamsy wyglądają!

MPGN: "Rozszczelnienie instalacji gazowej stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców"

Zarządca nieruchomości, MPGN wyjaśnia po tym jak służby stwierdziły znaczny przeciek gazu na przyłączu w piwnicy budynku chciano podjąć próbę naprawy. - Z uwagi na kolejne miejsca przecieków oraz negatywne próby szczelności, Polska Spółka Gazownictwa zamknęła dopływ paliwa gazowego dla całego budynku - wyjaśnia Jagoda Szczerbowska z MPGN-u. - Cała instalacja nie spełniała wymogów bezpiecznego użytkowania.

Po podjęciu takiej decyzji, MPGN wyposażył lokatorów w kuchenki elektryczne służące do podgrzewania wody i gotowania. Zdecydowano o wykonaniu projektu i remontu instalacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj”, a umowę z wykonawcą tego zadania podpisano już 2 stycznia br. - Termin wykonania umowy, obejmujący bardzo szeroki zakres prac, ustalono na 28 kwietnia 2023 roku. Najprawdopodobniej prace mogą zakończyć się szybciej - tłumaczy Jagoda Szczerbowska. Co ma zostać wykonane w ramach inwestycji? M.in.: wykonanie projektu na wykonanie nowej instalacji gazowej,

wykonanie opinii kominiarskiej – końcowej o prawidłowych podłączeniach i sprawnym działaniu wentylacji we wszystkich lokalach,

wymiana poziomu instalacji gazowej w piwnicy

demontaż 10 pionów instalacji gazowej

przeniesienie podejść pod gazomierze z mieszkań i lokali użytkowych na klatkę schodową (30 szt.) wraz z montażem belek pod gazomierze i skrzynek na liczniki oraz przystosowanie instalacji gazowej w lokalach do ponownego podłączenia (w części lokali zachodzić będzie konieczność wymiany całej instalacji gazowej do urządzeń),

wykonanie nowych pionów gazowych

towarzyszące prace budowlane (przebicia przez stropy i ściany wraz z zamurowaniami, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki),

próby szczelności instalacji.

- Na chwilę obecną prace zostały wykonane i przeprowadzane są próby szczelności. Po wykonaniu prób nastąpi połączenie instalacji pionowych z instalacją poziomą. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych czynności wystosowane zostanie zlecenie do Polskiej Spółki Gazownictwa o przywrócenie dopływu paliwa gazowego - zaznacza Jagoda Szczerbowska z MPGN-u.

Radni PiS-u chcą walczyć o rekompensatę dla lokatorów

Mieszkańcy sprawą zainteresowali radnych PiS-u. - Ta sytuacja trwa zbyt długo! Jest nie do zaakceptowania. Przez cztery miesiące dom można postawić a tutaj firma w tym czasie nie może sobie poradzić z modernizacją pionów Apelujemy do prezesa MPGN-u o radykalne przyśpieszenie prac - mówi Krzysztof Kosiński. - To kolejne święta dla tych najemców bez gazu. Wielki dramat!

Marzena Makowska: - Sytuacja w jakiej znaleźli się mieszkańcy jest bardzo niekomfortowa. Deklaruję, że osobiście zwrócę się do prezesa MPGN-u o rekompensatę dla lokatorów: albo zmniejszenie czynszów albo zapłatę rachunków za energię elektryczne. Będę dążyła do tego, aby jak najszybciej zrealizować pomoc dla najemców.

Jak zapewnia MPGN, prace są wykonywane w trybie pilnym przez Firmę Marek Szymański, a projekt prowadzi firma

"Mida" Wiesław Schmidt. Do sprawy będziemy wracali.

