PKP PLK rozpoczęły budowę nowego przystanku kolejowego w Grudziądzu. Pociągi nie będą kursowały od 8 kwietnia. Mamy zdjęcia

Nowy przystanek kolejowy w Grudziądzu to inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe

Wcześniej firma wykonująca tę inwestycję przygotowała instalacje - głownie sieć energetyczną - oraz zgromadziła materiały niezbędne do budowy nowego peronu.

Dodajmy, że budowa nowego przystanku pokrywa się terminem z remontem nawierzchni przejazdu kolejowego w Białym Borze, a to spowoduje wydłużenie trasy autobusów komunikacji zastępczej na linii Toruń-Grudziądz.

od 13 do 21 kwietnia autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały między stacjami Mniszek-Grudziądz (z wyjątkiem dwóch kursów w dni powszednie, w okolicach południa, kiedy pasażerowie przesiadać się do autobusów będą w Kornatowie)

od 8 do 12 kwietnia autobusy komunikacji zastępczej będą kursowały między Kornatowem a Grudziądzem (z wyjątkiem niektórych kursów wieczornych, kiedy pociągi dojadą i odjadą z Mniszka)

To będzie trzeci już nowy przystanek PKP w Grudziądzu

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w Grudziądzu do użytku oddano dwa nowe przystanki kolejowe:

w grudniu 2023 r. uruchomiono przystanek Grudziądz Tuszewo , położony na trasie kolejowej z Grudziądza do Malborka

A to nie wszystko, bo - jak informuje Przemysław Zieliński z PKP PLK - jeszcze w tym roku rozpoczęta i zakończona ma zostać budowa nowego dojścia do przystanku Grudziądz Mniszek od strony osiedla mieszkaniowego. Projekt budowlany właśnie powstaje. Wartość tej inwestycji to prawie 1,8 mln zł netto.