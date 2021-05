PKS zawiesił połączenia do Bydgoszczy przez Sępólno. Marszałek nie pomoże

O komentarz dotyczący stanowiska władz wojewódzkich poprosiliśmy burmistrza Sępólna Krajeńskiego, Waldemara Stupałkowskiego.

- Członek zarządu województwa opisuje nam sytuację, że mają już jakieś połączenia, które finansują. Kwintesencją pisma jest to, że jeśli poprawi się u nich sytuacja, to może przystąpią do działań odtworzenia linii. To jest dla nas sytuacja, która nas absolutnie nie zadowala. My nie mówimy o tym, by uruchamiać nowe połączenia, przystąpić do nowego programu, tylko odtworzyć te, które zostały zdjęte. I to jest dla nas nieporozumienie. Po raz kolejny czujemy się pozostawieni z boku, sami sobie – ocenia włodarz gminy Sępólno.