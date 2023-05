Płaca minimalna 2024. Tak rekordowej podwyżki jeszcze nie było!

Od początku tego roku najniższe wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto miesięcznie, a od lipca zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. To o 590 zł i 19,6 proc. więcej w porównaniu do minimalnej płacy w 2022 roku (3010 zł brutto).

NSZZ „Solidarność” chce, by od stycznia 2024 roku najniższa pensja wzrosła o 500 zł brutto miesięcznie i od lipca o kolejne 250 zł, czyli razem 750 zł.

