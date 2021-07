Place zabaw w Bydgoszczy oblegane przez dzieci. Rocznie ich utrzymanie kosztuje miasto 700 tys. zł

- Uwielbiamy plac zabaw na Wyspie Młyńskiej. To - poza tym mieszczącym się nad Balatonem na Bartodziejach - drugie ulubione miejsce zabaw mojego synka - mówi pani Renata Pasieka, nasza Czytelniczka. - Ostatnio jednak spotkała nas tam niemiła niespodzianka, choć to delikatne określenie. Syn zjeżdżał "rurą", jedną z atrakcji placu. Okazało się, że zjeżdżalnia była pobrudzona... fekaliami. Pewnie któryś z rodziców nie dopilnował swojego malucha, może puścił go tam bez pieluchy. Może plac powinien być częściej doglądany, sprzątany?