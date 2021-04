Płatne parkowanie w Tucholi. Kolejny poślizg. Teraz jest mowa o czerwcu 2021 r.

- Wszystko jest na jak najlepszej drodze, jeżeli chodzi o płatne parkowanie - mówi burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. - Trzeba tylko dokończyć projekt organizacji ruchu. Same ustawienie parkometrów to można w dwa dni załatwić, ale na uzgodnienia potrzeba więcej czasu. To na przykład konsultacje z konserwatorem itd.