W Tucholi burmistrz podpisał umowy na dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Zdjęcia

- Bardzo doceniamy państwa działalność i cieszymy się, że chcecie dawać siebie innym - zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych burmistrz Tadeusz Kowalski. - Jako samorząd staramy się zawsze was wspierać, nie tylko pod względem finansowym, czyli przyznawanych dotacji, ale też w innych obszarach, jeśli tylko jest taka potrzeba. Różnorodność ofert, które przygotowujecie, wzbogaca życie społeczne w naszej małej ojczyźnie i daje mieszkańcom możliwości ciekawego spędzania czasu, rozwoju i spełniania swoich pasji, zarówno w sferze sportu, jak i kultury. To także wsparcie dla tych, którzy mierzą się z problemami w codziennym życiu. Za to z całego serca dziękuję.