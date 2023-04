Po koszmarnym wypadku w Brzozie. Jedna osoba w stanie ciężkim, budynek poważnie uszkodzony

Przypomnijmy, że sytuacja, o której mowa, miała miejsce w środę około godziny 13.30. Na 161 kilometrze drogi krajowej nr 25 w Brzozie pod Bydgoszczą najpierw doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem PKS jadącym w kierunku Inowrocławia.

- Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako katastrofa w ruchu lądowym - potwierdza kom. Lidia Kowalska, z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 64-letnia kobieta kierująca oplem crossland, z nieznanych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym autobusem. W wyniku zdarzenia kierująca oplem z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do placówki medycznej trafił również kierowca autobusu oraz jego dwie pasażerki - mówi kom. Lidia Kowalska.

Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora, które ma wyjaśnić, jak dokładnie doszło do wypadku. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, kierująca z opla nadal przebywa w szpitalu, a jej stan jest określany jako ciężki. Autobusem jechało 12 osób. Nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.

"Wyrwali" autobus z budynku

- Na szczęście, nikogo nie było w środku - mówi Lech Gwoździński, właściciel budynku, który zajmują trzy rodziny. - Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś by tam przebywał. Mieliśmy tam garderobę.

Na miejscu zaraz po wypadku pracowali strażacy, ale pojazd zakleszczony i unieruchomiony na gruzowisku udało się wydostać między innymi dzięki pomocy sąsiadów.